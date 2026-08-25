Un'attività di controllo capillare, dai sopralluoghi nelle abitazioni dei possessori di armi ai posti di blocco, fino alle verifiche nelle aree rurali e all'impiego delle unità cinofile. È il bilancio tracciato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari sull'attività svolta dall'inizio dell'anno a oggi per prevenire i rischi legati alla detenzione e all'utilizzo delle armi.

Il dato principale riguarda le armi ritirate cautelativamente: 242 armi da fuoco e 62 armi bianche sono state sottratte alla disponibilità dei rispettivi detentori nel corso dei servizi effettuati sul territorio.

L'attività, coordinata nell'ambito delle direttive dell'Autorità prefettizia di Cagliari, ha coinvolto in particolare le Stazioni dei Carabinieri, impegnate in una serie di verifiche direttamente presso le abitazioni dei possessori di armi.

I controlli hanno avuto l'obiettivo non soltanto di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge, ma anche di accertare che le armi fossero custodite secondo le necessarie misure di sicurezza. Durante i sopralluoghi, i militari hanno inoltre fornito indicazioni e suggerimenti per una corretta custodia, verificando al tempo stesso il permanere dei requisiti richiesti per la detenzione.

Ritiri anche dopo liti familiari e di vicinato

Le armi ritirate comprendono quelle rinvenute durante specifici interventi operativi e quelle sequestrate o ritirate ai sensi dell'articolo 39 del T.U.L.P.S., per ragioni di pubblica sicurezza.

Un'attenzione particolare è stata riservata alle situazioni caratterizzate da conflitti familiari o contrasti tra vicini. In questi casi, l'intervento preventivo dei Carabinieri ha consentito di sottrarre le armi alla disponibilità delle persone coinvolte, riducendo il rischio che potessero essere utilizzate durante situazioni di tensione e degenerazione dei rapporti.

Per rafforzare l'attività di prevenzione sono stati inoltre effettuati posti di controllo con unità cinofile specializzate nella ricerca di armi ed esplosivi, oltre a servizi nelle campagne, negli ovili e nei casolari isolati.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Luigi Grasso, ha evidenziato come i controlli siano stati condotti «in costante e proficua sinergia» con l'Ufficio Armi della Questura di Cagliari, nell'ambito del modello integrato tra le diverse forze di polizia e sotto il coordinamento del Prefetto di Cagliari, Paola Dessì.

L'attività di vigilanza, sottolinea il Comando, va oltre il semplice adempimento dei compiti istituzionali e rappresenta «un concreto fattore di garanzia per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini».

Controlli rafforzati con l'apertura della stagione venatoria

L'attività di prevenzione è destinata a proseguire anche nei prossimi mesi. In vista dell'imminente apertura della stagione venatoria, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari ha già predisposto un ulteriore potenziamento dei servizi di controllo sul territorio.

L'obiettivo sarà verificare il rispetto delle normative e prevenire eventuali irregolarità, mantenendo alta l'attenzione sulla sicurezza pubblica in un periodo caratterizzato da una maggiore presenza di armi sul territorio.