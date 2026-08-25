Un viaggio interrotto nel cuore della notte da un violento schianto. Marito e moglie, di 51 e 47 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte sulla strada provinciale 17, nei pressi di Salice Salentino, in provincia di Lecce.

La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Panda quando, per cause ancora da chiarire, il veicolo si è scontrato frontalmente con una Mercedes Classe A.

L'impatto è stato devastante. I due occupanti della Panda sono rimasti incastrati nell'abitacolo e per loro non c'è stato nulla da fare. I soccorritori del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre le persone coinvolte dalle vetture e mettere in sicurezza i mezzi e l'area dell'incidente.

Anche l'occupante della Mercedes è rimasto ferito. Dopo essere stato preso in carico dal personale sanitario, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare le cause dell'incidente.