Un autoarticolato e un'auto si sono scontrati questa mattina lungo la strada statale 125 Var "Nuova Orientale Sarda" nel territorio di Villaputzu. Il bilancio è di un ferito e un tratto di strada chiusa al traffico.

L'incidente, secondo quanto ricostruito dai carabinieri che si stanno occupando dei rilievi, è avvenuto all'altezza del chilometro 48. Per cause non ancora accertate i due mezzi si sono scontrati fronmtalmente. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto, una donna di 61 anni rimasta ferita e trasportata al vicino ospedale di Muravera.

Il mezzo pesante a causa dell'impatto si è bloccato al centro della carreggiata, di traverso, ostruendola. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di San Vito che si stanno occupando dei rilievi, il 118 e il personale Anas. Quel tratto di strada è temporaneamente bloccato.