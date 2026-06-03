Blitz della Polizia di Stato nel centro storico di Ozieri durante il ponte del 2 giugno. I controlli straordinari, condotti con il supporto delle unità cinofile, hanno preso di mira i locali della movida. All'interno di un noto esercizio pubblico, il fiuto del cane poliziotto Piton ha permesso di scovare diverse dosi di cocaina, parzialmente nascoste nella struttura e in parte addosso a un cliente.

Il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria, insieme agli equipaggi delle Volanti dell’Ufficio Controllo del Territorio e ai cinofili, ha esteso la perquisizione sia all'auto che all'abitazione del giovane trovato in possesso della sostanza.

Al termine delle attività di rito, il ragazzo è stato segnalato al Prefetto di Sassari come assuntore di stupefacenti.