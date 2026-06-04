Per chi parte dalla Sardegna, soprattutto utilizzando i voli in continuità territoriale, raggiungere una destinazione oltre Roma richiede spesso l’acquisto di biglietti separati e coincidenze non sempre semplici da gestire. L’accordo siglato tra ITA Airways e Aeroitalia punterebbe proprio a rafforzare i collegamenti attraverso l’aeroporto di Fiumicino, principale hub nazionale.

Le due compagnie hanno annunciato l’avvio di una collaborazione commerciale che partirà dal mese di luglio con un accordo di interlinea esteso all’intero network. Secondo quanto comunicato, una volta completata l’implementazione tecnica, l’intesa consentirà di incrementare la connettività da e verso la Sardegna via Roma, offrendo maggiori opportunità di collegamento ai passeggeri della continuità territoriale e, più in generale, ai cittadini italiani.

"Con la sigla dell'accordo con Aeroitalia, Ita Airways accelera una strategia già avviata con altre partnership - dichiara Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways - L'intesa con Aeroitalia segnala che la rotta scelta è ormai chiara: più connessioni capaci di alimentare il network intercontinentale, più presidio del mercato domestico ed europeo, più efficienza industriale. Una formula che sintetizza l'idea di un hub centrale forte, alimentato non solo dalla flotta propria ma anche da una rete flessibile di alleanze, pensata per allargare il bacino commerciale, migliorare i riempimenti senza appesantire la capacità diretta e consolidare il ruolo di ITA nel disegno industriale del gruppo Lufthansa".

"Siamo lieti di avviare questa collaborazione strategica con ITA Airways, che rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento dell'accessibilità e della mobilità nel nostro Paese - spiega Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia - Questa intesa rafforza la nostra missione di offrire soluzioni di viaggio sempre più flessibili e competitive, potenziando la connettività territoriale e favorendo la crescita del turismo e dell'economia italiana. Lavoreremo con grande determinazione per rendere operative ed efficaci tutte le sinergie previste nell'accordo, nell'interesse dei nostri passeggeri. Siamo certi che tale collaborazione costituirà un'importante opportunità di crescita, generando valore aggiunto per il sistema Paese".