Era ricercato da giugno per una rapina commessa nel 2020, ma quando i carabinieri lo hanno finalmente rintracciato, hanno trovato in casa anche quasi due etti di cocaina. Nelle prime ore della mattinata, i Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno arrestato un 25enne disoccupato di Sinnai, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Cagliari.

Il giovane dovrà scontare una pena residua di 2 anni, 6 mesi e 15 giorni di reclusione per una rapina in concorso, ma è stato anche nuovamente arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo essersi reso irreperibile lo scorso giugno, l’uomo era riuscito a far perdere le proprie tracce. I carabinieri, attraverso indagini tradizionali, appostamenti e un monitoraggio costante del territorio, sono riusciti a stringere il cerchio intorno a lui, fino a individuarlo nelle ultime ore.

Durante la perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno scoperto 183 grammi di cocaina già suddivisi in involucri pronti per la vendita, oltre a materiale per il confezionamento. Secondo gli investigatori, il 25enne avrebbe continuato a spacciare anche durante la latitanza, utilizzando il traffico di droga per mantenersi.

Concluse le formalità di rito, il giovane è stato trasferito nel carcere di Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.