Questa mattina a Cagliari, in viale Poetto, poco dopo la caserma Monfenera e prima della rotatoria di Marina Piccola, una Fiat Punto ha sbandato, per cause ancora da accertare, perdendo il controllo e impattando contro un albero.

Ferito il conducente ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, che ha subìto un rallentamento in orario di punta, con una coda di circa mezzo chilometro, e un mezzo del soccorso stradale per rimuovere la vettura incidentata e permettere il ripristino della circolazione.