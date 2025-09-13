Si aggirava in scooter con fare sospetto per le vie di Quartu Sant’Elena e, una volta fermato dagli investigatori dei Falchi della Squadra Mobile di Cagliari, è stato trovato in possesso di diversi involucri di hashish per un totale di 100 grammi. Per questo un 45enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato.

L’uomo è stato seguito e fermato dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari, che hanno deciso di approfondire i controlli. Alle prime domande, il 45enne ha risposto in modo vago e contraddittorio, aumentando i dubbi dei poliziotti. La perquisizione nella casa di una conoscente, dove l’uomo di fatto viveva, ha confermato i sospetti: nascosti all’interno sono stati rinvenuti 17 involucri di hashish già confezionati, per un peso complessivo di oltre 100 grammi, pronti per lo spaccio.

Dopo le formalità di rito l’uomo è stato posto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato successivamente convalidato: dopo l’udienza, con la concessione dei termini a difesa, il 45enne è stato rimesso in libertà.