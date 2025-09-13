Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Assemini hanno arrestato un 69enne pensionato del luogo, già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Cagliari – Sezione Penale.

L’uomo era sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa, con braccialetto elettronico, a seguito di un procedimento per atti persecutori. Il provvedimento di aggravamento è stato disposto dopo che i militari hanno accertato le reiterate violazioni dei comportamenti persecutori nei confronti di una donna 60enne residente ad Assemini.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato nuovamente collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come stabilito dall’Autorità Giudiziaria, informata tempestivamente dai Carabinieri.