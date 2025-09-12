PHOTO
Continuano a salire i casi di Covid in Italia: nell’ultima settimana ne sono stati registrati 2.824, il numero più alto del 2025. Lo rende noto l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, evidenziando un aumento superiore al 30% rispetto ai 2.052 casi della settimana precedente.
I decessi sono stati 11, in aumento rispetto agli 8 registrati sette giorni fa. Parallelamente, cresce anche il numero dei tamponi effettuati, passati da 27.891 a 28.938.
La distribuzione dei casi mostra una maggiore incidenza in Lombardia con 918 positivi, seguita dalla Campania con 496 e dal Veneto con 265. L’andamento conferma un incremento costante delle infezioni, che mette nuovamente in evidenza l’importanza delle misure di prevenzione, del tracciamento e della vaccinazione.
Il monitoraggio settimanale conferma quindi una ripresa della circolazione del virus, con particolare attenzione alle regioni più colpite, dove i sistemi sanitari locali continuano a gestire con attenzione l’aumento dei contagi.