Dopo tre anni alla guida del Comando provinciale dei Carabinieri di Sassari, il colonnello Massimiliano Pricchiazzi lascia l’incarico per assumere il ruolo di capo Ufficio stato giuridico, avanzamento e disciplina del personale del Comando Generale dell’Arma a Roma. Al suo posto, da domani, prenderà servizio il colonnello Antonio Maione.

"Saluto una terra di grandi valori, che porterò sempre nel cuore", ha dichiarato Pricchiazzi nel congedarsi. "Cerco sempre di fare il mio meglio nel lavoro, impegnandomi al massimo, e così ho fatto anche qui a Sassari, per dare risposte al territorio e garantire la sicurezza dei cittadini".

Arrivato in Sardegna nel 2022, il colonnello Pricchiazzi ha coordinato importanti indagini su episodi di cronaca che hanno segnato l’opinione pubblica. Tra i casi più rilevanti si ricordano l’assalto di un commando armato a un portavalori sulla statale 131 nei pressi di Giave, nel novembre 2022, e più di recente l’omicidio dell’operatore del 118, Marco Pusceddu, a Buddusò.

Durante il suo comando non sono mancate le attività quotidiane di contrasto alla microcriminalità e allo spaccio di sostanze stupefacenti, garantendo un presidio costante della sicurezza sul territorio provinciale.