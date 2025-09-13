Stamani i Carabinieri della Stazione locale hanno eseguito a Decimomannu un’ordinanza del Tribunale di Cagliari, applicando nei confronti di un 39enne musicista residente nel paese la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna e di qualsiasi forma di comunicazione con la stessa, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico.

Il provvedimento segue la segnalazione di una 34enne residente a Capoterra, che lo scorso agosto aveva denunciato di essere stata vittima, anche alla presenza del figlio minore, di reiterati episodi di minacce e ingiurie da parte del compagno. I comportamenti, riferiti come protratti dal 2016 a oggi, avevano provocato nella donna forte ansia e timore per la propria incolumità.

Le dichiarazioni della vittima, inquadrate nel cosiddetto Codice Rosso, hanno attivato immediatamente la procedura di tutela prevista, con l’Autorità Giudiziaria tempestivamente informata e la proposta delle misure idonee a garantire la protezione della donna. Gli accertamenti svolti hanno condotto all’adozione e all’esecuzione della misura cautelare odierna.