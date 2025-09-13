Momenti di paura questa mattina lungo la provinciale SP 26 che collega Cala Gonone a Dorgali. Un’auto con a bordo una coppia di turisti milanesi, diretti al porto di Olbia per l’imbarco, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme per cause ancora in corso di accertamento.

Il rogo, partito dalla vettura, ha interessato anche una porzione di vegetazione circostante. Sul posto è intervenuta la squadra 1A della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che ha domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando conseguenze più gravi.

I due passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo senza riportare ferite. L’automobile, invece, è andata completamente distrutta.