Cambio al vertice del Gruppo della Guardia di Finanza di Olbia: il Tenente Colonnello Andrea Longo ha preso il posto del Capitano Carlo Lazzari, che dopo otto anni di intensa attività in Gallura è stato destinato a guidare il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Nuoro.

Durante il suo lungo mandato, Lazzari ha diretto indagini complesse in settori strategici come la spesa pubblica, la normativa valutaria e il contrasto al traffico di stupefacenti, sotto il coordinamento della Procura di Tempio Pausania.

Il nuovo comandante, Andrea Longo, 38 anni, originario di Viterbo, è entrato nell’Accademia della Guardia di Finanza nel 2005. Nel corso della carriera ha guidato reparti a Poggibonsi, Capua e Terni, maturando esperienze in vari ambiti operativi, inclusa la tutela della spesa pubblica presso i Reparti Speciali. Ha inoltre lavorato presso lo Stato Maggiore del Corpo, nella Sezione Frodi Uscite Comunitarie, approfondendo la gestione delle risorse di matrice europea. È laureato in scienze della sicurezza economico-finanziaria e in giurisprudenza, e ha conseguito due master in criminologia e in strategie organizzative nella pubblica amministrazione.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Marco Sebastiani, ha espresso “vivissimo apprezzamento per l’entusiasmo, l’eccezionale impegno profuso e i lusinghieri risultati” di Lazzari e ha accolto con un saluto cordiale Longo, augurandogli buon lavoro nel nuovo incarico.