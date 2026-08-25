Un controllo al porto commerciale di Porto Torres si è concluso con un arresto nella mattinata di sabato 22 agosto. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres hanno fermato un turista straniero, ritenuto responsabile del porto abusivo di armi.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata alla Centrale Operativa da parte delle guardie giurate impegnate nel servizio di vigilanza presso lo scalo marittimo. I militari, intervenuti rapidamente, hanno controllato l’auto condotta dall’uomo e proceduto alla perquisizione del veicolo.

All’interno dell’abitacolo, nella tasca della portiera anteriore dal lato del conducente, sarebbero stati trovati due coltelli con lama a scatto superiore ai 5 centimetri. Nel bagagliaio, invece, i Carabinieri avrebbero rinvenuto un ulteriore coltello da cucina con una lama lunga 20 centimetri.

Tutti gli strumenti da taglio sono stati sequestrati. L’uomo è stato quindi arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Il procedimento si è svolto davanti al Tribunale di Sassari, che ha convalidato l’arresto.