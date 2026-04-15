Era stata rubata poche ore prima a Quartu Sant’Elena l’auto coinvolta nel tragico incidente avvenuto nella serata di ieri, 14 aprile a Uta, in via Sant’Ambrogio.

A bordo della vettura, una Fiat Panda, viaggiavano due giovani quando, intorno alle 22:00, il conducente, un 23enne, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi violentemente prima contro il guardrail e poi contro un albero.

L’impatto è stato devastante. A perdere la vita è stato il passeggero, Michele Murgia, di Assemini, 22 anni, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Il conducente, invece, è stato invece soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico di Monserrato. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri della Sezione Radiomobile, intervenuti sul posto, hanno accertato che il veicolo era oggetto di un furto denunciato proprio nel pomeriggio dello stesso giorno.

Sono in corso le indagini e i rilievi tecnici per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e chiarire le responsabilità legate sia all’incidente sia all’utilizzo dell’auto rubata.