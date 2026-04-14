Un’intensa attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree di maggior pregio ambientale, ha caratterizzato il fine settimana lungo la fascia costiera di Alghero. Il Comando Barracelli ha portato a termine un’operazione articolata, finalizzata alla repressione degli illeciti amministrativi e alla tutela dell’equilibrio ecosistemico dei circa 50 chilometri di litorale di competenza.

Il bilancio è significativo: tra sabato e domenica sono state accertate e contestate 70 violazioni, emerse nell’ambito di un’attività di polizia rurale concentrata soprattutto nelle zone sottoposte a vincoli ambientali.

Tra gli episodi più rilevanti, nelle prime ore di domenica gli agenti impegnati in servizio di perlustrazione avrebbero sorpreso tre persone mentre alimentavano un fuoco acceso direttamente sul cordone dunale. L’intervento ha consentito l’immediata identificazione dei responsabili e l’elevazione delle sanzioni previste dall’Ordinanza Balneare della Regione Sardegna: una condotta pericolosa, sia per la pubblica incolumità sia per la fragilità della flora psammofila, che comporta una multa di 1.000 euro.

I controlli si sono estesi anche all’interno del Parco di Porto Conte, dove le pattuglie avrebbero riscontrato numerose violazioni ai regolamenti dell’ente gestore. L’azione dei Barracelli si è concentrata in particolare su comportamenti ritenuti incompatibili con le esigenze di tutela della biodiversità locale.

Sul fronte organizzativo, il Comando si prepara ora a un significativo potenziamento. A breve entreranno in servizio 12 nuovi agenti con qualifica di pubblica sicurezza, ai quali si aggiungeranno ulteriori cinque unità per completare l’organico. Un rafforzamento che consentirà una copertura più capillare dell’agro comunale, esteso su circa 226 chilometri quadrati.

Parallelamente, sarà ampliato anche il parco mezzi, con l’arrivo imminente di un nuovo veicolo e di due motoveicoli, mentre sul piano operativo è prevista l’istituzione di un nucleo specializzato dedicato esclusivamente alla vigilanza del Parco Regionale di Porto Conte e dell’area marina protetta. Il nuovo reparto garantirà un presidio continuativo per tutto l’anno, operando sotto il coordinamento diretto dell’Ente Parco.

"L'integrazione di dodici nuove unità e la costituzione di un nucleo di vigilanza permanente di 'guardie del parco' rappresentano un salto di qualità fondamentale nella capacità di intervento del Comando", dichiara il Capitano Riccardo Paddeu. "Questi investimenti strutturali consolidano il ruolo dei Barracelli quale presidio essenziale per la sicurezza del territorio rurale e costiero di Alghero".