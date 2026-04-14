Un furgone finisce fuori strada e scatta l’intervento dell’elisoccorso. È accaduto nel primo pomeriggio lungo la SS 292, a pochi chilometri da Cuglieri.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 14:30 alla Sala operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano, che ha immediatamente inviato sul posto una squadra del distaccamento locale. Il mezzo coinvolto è un furgone Volkswagen con a bordo due persone.

Ad avere la peggio è stato il conducente, rimasto ferito nell’impatto. I Vigili del Fuoco, intervenuti in sinergia con il personale sanitario, hanno lavorato per estrarlo in sicurezza e procedere alla sua immobilizzazione, rendendo possibile il successivo trasferimento.

Illeso, invece, il passeggero. Vista la dinamica e le condizioni del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato poco dopo nella zona dell’incidente per il trasporto in ospedale.

Sul posto anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi utili a chiarire le cause del sinistro.