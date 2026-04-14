Una donna di 47 anni si trova ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo un incidente avvenuto questa mattina sulla strada statale 131, nei pressi di Codrongianos.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava guidando in direzione Sassari quando ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il guardrail. Nonostante l’impatto non abbia provocato danni evidenti particolarmente gravi all’auto, all’arrivo dei soccorritori la conducente era già priva di sensi.

All’interno dell’abitacolo sono state rinvenute alcune bombole di azoto liquido, una delle quali risultava aperta. Tra le ipotesi al vaglio, quella che la donna possa essere stata colpita alla testa da una delle bombole, probabilmente non fissate, a seguito dell’urto.

Immediato l’intervento del 118, che ha prestato le prime cure sul posto e disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Sassari, dove la donna è stata ricoverata. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.