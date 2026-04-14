Musica ad alto volume nel cuore della notte e una violenta reazione all’arrivo dei Carabinieri: una donna di 37 anni è stata arrestata a Carbonia con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

L’intervento dei militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia è scattato dopo diverse segnalazioni arrivate alla centrale operativa da parte di residenti disturbati dal forte rumore proveniente da un locale privato del centro cittadino.

Una volta sul posto, i Carabinieri hanno cercato di riportare la situazione alla normalità, ma si sono trovati di fronte a una reazione aggressiva. La donna, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine, ha iniziato a insultare i militari, per poi passare ai fatti, lanciando prima piatti di carta e posate e successivamente tentando di colpirli con una bottiglia di vetro.

L’episodio è degenerato rapidamente, ma i militari sono riusciti a bloccarla senza conseguenze per le persone presenti. Nonostante l’immobilizzazione, la 37enne ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile, rifiutandosi di fornire le proprie generalità fino al trasferimento in caserma.

Al termine degli accertamenti, la donna è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo davanti al Tribunale di Cagliari.