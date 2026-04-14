È stato arrestato nei giorni scorsi a Porto Torres un uomo appena sbarcato da un traghetto proveniente da Genova, destinato a trascorrere le vacanze pasquali in Sardegna. L’intervento è avvenuto al momento dell’arrivo in porto, durante un controllo di routine effettuato dalla polizia.

Gli agenti, procedendo con l’identificazione dei passeggeri allo sbarco, hanno accertato che l’uomo era destinatario di un provvedimento definitivo di esecuzione pena emesso dall’autorità giudiziaria.

Per lui è scattato l’arresto immediato. Successivamente è stato accompagnato nel carcere di Bancali per scontare una pena definitiva di sei anni di reclusione per violenza sessuale.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di verifica dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria svolte dalle forze dell’ordine negli scali portuali dell’Isola.