Sarebbero stati venduto oggetti preziosi in assenza della necessaria licenza di Pubblica Sicurezza, così la Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Sassari, durante un controllo in un esercizio commerciale a Porto Cervo, ha disposto l’immediata cessazione dell’attività. Nei confronti dell’esercizio è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino a 1.549 euro.

L’intervento rientra nell’ambito della più ampia attività di prevenzione e repressione del commercio illegale portata avanti dalla Polizia di Stato, con particolare attenzione al rispetto della normativa che disciplina la vendita di oggetti preziosi e al contrasto dei fenomeni di evasione fiscale.

I controlli sul territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di verificare la regolarità delle attività commerciali e garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla legge.