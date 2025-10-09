Controlli nei campi di Serramanna e scattano le denunce: due imprenditori agricoli sono finiti nei guai dopo che i carabinieri hanno scoperto irregolarità gravi nelle condizioni di lavoro dei dipendenti, tra cui la presenza di un minorenne impiegato senza le tutele previste dalla legge.

L’operazione, condotta dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari con il supporto delle Stazioni di Villasor e Serramanna, si è svolta nelle campagne in località Maboi Burdu, dove i carabinieri hanno ispezionato due aziende agricole. Durante i controlli è emerso che diversi lavoratori erano impiegati senza aver effettuato la visita medica preventiva obbligatoria, prevista dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una mancanza che, insieme alla presenza di un minore tra gli operai, ha portato i militari a denunciare i due titolari all’Autorità giudiziaria.

Alle aziende sono state contestate violazioni amministrative e penali, con ammende complessive per quasi 2.850 euro. I Carabinieri del NIL di Cagliari proseguono ora gli accertamenti per verificare se esistano ulteriori irregolarità, nell’ambito di una più ampia attività di contrasto al lavoro nero e al caporalato in agricoltura.