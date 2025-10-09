Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Olbia, dove un incendio ha distrutto tre auto parcheggiate nel piazzale De Rosa, nei pressi di via Gabriele D’Annunzio. Le fiamme sono divampate intorno alle 22:30, attirando l’attenzione dei residenti e dei passanti che hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia, che in pochi minuti sono riuscite a domare il rogo e a impedire che le fiamme si propagassero alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in sicurezza e non si registrano feriti.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento: nessuna ipotesi viene esclusa, nemmeno quella di un possibile atto doloso. Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche gli uomini della Polizia e della Guardia di Finanza.