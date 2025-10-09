Un 55enne disoccupato di Selargius, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta nel corso della notte, è il risultato di un’attività investigativa sviluppata nel tempo dai militari dell’Arma.

I carabinieri avevano concentrato la loro attenzione sull’uomo, sospettato di gestire un piccolo giro di spaccio all’interno della propria abitazione. I movimenti sospetti notati nei pressi della casa e i servizi di osservazione svolti nelle ultime settimane hanno rafforzato i sospetti, portando alla decisione di intervenire.

Nel corso del controllo e della successiva perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno trovato 94 grammi di marijuana, 122 grammi di hashish, 50 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida per direttissima, che si sta svolgendo in queste ore davanti all’Autorità giudiziaria.