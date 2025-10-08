Tragedia all’alba sulla Strada Statale 196, nel territorio di Villasor. Intorno alle 6:30 di questa mattina, due auto, una Fiat 500 con a bordo una donna e un’Alfa Romeo 159 con tre passeggeri, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

L’impatto è stato violentissimo: un uomo di 45 anni, residente a Serramanna, è morto sul colpo. Gli altri tre occupanti dei veicoli sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Cagliari e Sanluri dalle ambulanze del 118.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Nuraminis e Serramanna, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità.

L’Arma dei Carabinieri, che ha coordinato le operazioni di soccorso insieme al personale sanitario, ha rinnovato l’appello alla prudenza e al rispetto delle norme del Codice della Strada, ricordando come "la prevenzione degli incidenti resta una delle componenti fondamentali dell’attività di controllo e sicurezza quotidianamente garantita sul territorio".