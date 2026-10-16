Gli sbarchi di migranti e le carenze di personale mettono sotto pressione gli uffici della Questura di Cagliari. A lanciare l’allarme è Mauro Aresu, segretario provinciale generale del Siap, che denuncia turni particolarmente pesanti per gli operatori dell’Ufficio immigrazione e della Polizia scientifica, costretti a fronteggiare l’emergenza con organici insufficienti.

"Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti, il personale dell'ufficio immigrazione e della scientifica è costretto a turni massacranti (con centinaia di ore di straordinario pro capite non pagate regolarmente ma rinviate ai prossimi anni) a causa dei deficit d'organico". È la situazione descritta dal sindacato, che evidenzia anche le conseguenze del mancato riconoscimento tempestivo delle ore di lavoro straordinario accumulate dagli agenti.

Per Aresu, il problema non riguarda soltanto l’organizzazione dei servizi, ma anche la tutela della salute degli operatori. Il sindacalista chiede quindi un intervento urgente delle istituzioni e dei vertici delle forze dell’ordine, affinché vengano assegnate nuove risorse per affrontare il carico di lavoro.

"Un rischio concreto per la salute degli operatori - sottolinea -. Politica, vertici Prefettura e Questura devono pretendere immediati rinforzi dal Dipartimento perché il personale non deve pagare sulla propria pelle le disfunzioni e i deficit organizzativi emersi non appena entrata in vigore la nuova normativa sui fermi di identificazione per i migranti e la conseguente apertura dell'hotspot di Monastir".

Nel mirino del Siap c’è anche la struttura di prima accoglienza di Monastir, ritenuta non adeguata a gestire il numero di persone coinvolte nell’emergenza. Aresu segnala inoltre le difficoltà legate alla vigilanza del centro, affidata a personale sottratto ad altri uffici già in sofferenza.

"Totalmente inadeguato a contenere l'emergenza in atto - conclude Aresu - Insufficienti appaiono anche le forze destinate alla vigilanza della struttura, peraltro prelevate dagli scarni organici dei vari uffici della Questura".