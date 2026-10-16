Violento incidente stradale nella giornata di oggi, venerdì 16 ottobre 2026, a Sassari, all’incrocio tra via Napoli e via Catalocchino, dove due auto, dopo lo scontro, sono finite fuori controllo, terminando la loro corsa contro quattro auto parcheggiate ai lati della carreggiata e danneggiandole.

Il bilancio è di tre persone accompagnate in ospedale per gli accertamenti: due occupanti di una delle vetture coinvolte e una persona che viaggiava sull’altra auto.

Sul posto è intervenuta la squadra 1A dei Vigili del fuoco di Sassari, impegnata nelle operazioni legate all’incidente. Presenti anche la Polizia locale, il personale sanitario del 118 e i Carabinieri.

Restano da ricostruire le cause e la dinamica esatta dello scontro.