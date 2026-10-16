"Non sapevo di essere incinta": sarebbero state queste le prime parole pronunciate da una donna ai sanitari al pronto soccorso di un ospedale in provincia di Livorno. Accompagnata dal suo compagno, si sarebbe presentata la mattina di ieri, giovedì 15 ottobre, con un neonato chiuso in un sacchetto. Il personale medico, come riporta Tg Com 24, si è preso immediatamente cura del piccolo, ma purtroppo per lui non c'era speranza: era infatti già morto.

Secondo quanto riportato dal Tirreno e da Tg Com 24, la donna avrebbe riferito alla Polizia che si trovava a casa con il suo compagno, quando avrebbe iniziato a sentire dolori addominali. Mentre l'uomo dormiva, sarebbe andata in bagno convinta di avere un'indigestione, senza immaginare che stesse per partorire un bambino. Il neonato, pare di corporatura esile, potrebbe avere trenta o massimo trentadue settimane, ma secondo i quotidiani che hanno riportato la notizia, è difficile determinarne con precisione l'età.

La procura di Livorno, sempre come riporta Tg Com 24, ha confermato che sarà eseguita un'autopsia sul corpo del neonato e che sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.