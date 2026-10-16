Mattinata di pesanti disagi nei cieli italiani: un guasto diffuso alla rete di trasmissione dati a supporto del controllo del volo ha provocato forti rallentamenti, ritardi a catena e il contingentamento del traffico aereo su scala nazionale.

Il disservizio ha costretto l'Enav a intervenire all'alba per ragioni precauzionali: “A partire dalle ore 6:00, in considerazione del progressivo incremento dei voli e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza operativa sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano”.

L’Enav ha chiarito l'origine del problema, sgombrando il campo da possibili piste informatiche o dolose: “Si esclude categoricamente che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole”. Nessun attacco hacker né atto di sabotaggio, dunque, bensì un malfunzionamento sistemico individuato durante la notte sulla dorsale geografica di trasmissione dati. Fino alle 6 del mattino le procedure interne di sicurezza (contingency) hanno consentito la regolare operatività; con l'intensificarsi del traffico delle prime ore del giorno è stato però necessario tagliare la capacità di gestione degli aerei. I tecnici sono al lavoro per circoscrivere la causa e procedere al ripristino della piena operatività.

L'impatto sui principali scali del Paese è stato immediato, con picchi rilevanti negli aeroporti lombardi. A Malpensa il tabellone delle partenze indica ritardi da mezzora a oltre due ore, mentre quelli degli arrivi sono più contenuti. Ritardi anche all'aeroporto di Linate: da venti minuti a un'ora gli arrivi, fino a più di un'ora le partenze. Problemi anche all'aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, dove il Ryanair delle 6:50 per Trapani è decollato con un'ora e mezza di ritardo; un'ora e venti di ritardo anche per il volo della stessa compagnia diretto a Berlino, mentre l'arrivo del Volotea proveniente da Olbia delle 7:45 è previsto alle 11:18. “A causa di un problema tecnico sui servizi a supporto del sistema di controllo del traffico aereo Enav a livello nazionale - recita un avviso ai passeggeri pubblicato sul sito internet dell'aeroporto -, i voli in programma potrebbero subire ritardi in partenza e in arrivo”.