Durante la campagna antincendi boschivi del 2026, dal 15 giugno, al 15 ottobre 2026, i Vigili del fuoco hanno effettuato un totale di 80.260 interventi per combattere gli incendi di boschi e vegetazione in Italia.

Questo dato rappresenta un aumento del 17% rispetto all'anno precedente. La flotta aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha completato 3.896 missioni antincendio, totalizzando 7.917 ore di volo e 31.542 lanci di acqua e sostanze estinguenti.

Le regioni più colpite sono state la Puglia con 14.508 interventi, la Sicilia con 14.153, il Lazio con 8.208 e la Campania con 7.503. Inoltre, sono state effettuate 2.020 operazioni di antincendio boschivo nelle aree naturali protette, di cui 814 nei Parchi Nazionali e 1.206 nei Parchi regionali.