Svolta nelle indagini sul duplice omicidio di Mirandola, in provincia di Modena, dove due coniugi sono stati trovati decapitati nella loro abitazione. Il figlio 55enne della donna è stato infatti sottoposto a fermo perché sospettato di aver ucciso la madre, di 74 anni, e suo marito, di 83.

Il duplice omicidio sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 15 ottobre. Il provvedimento di fermo rappresenta una prima svolta nel caso, sul quale sono in corso gli accertamenti degli investigatori per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire le responsabilità.

Secondo alcune ricostruzioni, tra il 55enne e la coppia ci sarebbero state in passato presunte liti legate a motivi economici. Un elemento che sarà valutato nell'ambito delle indagini.