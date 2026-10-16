A partire da questo mese, Stadler ha avviato i test sul primo treno al mondo alimentato con idrogeno verde progettato per linee ferroviarie a scartamento ridotto, come quelle gestite in Sardegna dall'Arst. Questo convoglio e i suoi sistemi, presentati a InnoTrans a Berlino alla fine di settembre, saranno sottoposti a test in Svizzera tra Hemishofen e Ramsen. Il binario di 950 millimetri, costruito quest'anno in collaborazione con Bahninfra AG e Mueller Gleisbau, permetterà di valutare le prestazioni e l'affidabilità del treno in condizioni reali.

Il tracciato, che ospiterà i test di 21 veicoli in totale, funzionerà come una terza rotaia nel binario a scartamento normale, dove sono già stati condotti test simili per il treno a idrogeno Flirt H2 destinato alla California.

Stadler si propone di impiegare il treno nei prossimi tre anni in previsione dell'introduzione della flotta a idrogeno che verrà utilizzata in Sardegna, Calabria e Sicilia.

"Poiché al di fuori dell'Italia non esistono reti a scartamento ridotto", spiega Ansgar Brockmeyer, direttore Marketing e vendite e vice amministratore delegato del gruppo Stadler, "in passato questo tipo di materiale rotabile poteva essere testato soltanto sulle future linee di esercizio in Italia. Grazie al nuovo binario, possiamo effettuare i test direttamente qui in Svizzera e, grazie alla vicinanza al nostro stabilimento di Bussnang, apportare eventuali ottimizzazioni in modo rapido ed efficiente. Questo accelera notevolmente la successiva messa in servizio in loco in Italia".

"L'imminente consegna dei nuovi treni a idrogeno rappresenta un passo decisivo per l'Arst", commenta Carlo Poledrini, direttore generale dell'Azienda. "I veicoli che arriveranno in Sardegna avranno già completato un'importante fase di test, permettendoci di avviare rapidamente le prove finali sulla nostra rete. Questo ci consentirà di proseguire nel percorso verso una mobilità a zero emissioni e una maggiore autosufficienza energetica".

Da Stadler, Arst conta di acquistare una decina di treni a idrogeno, in particolare per le linee del Trenino Verde.