Sono 57 i migranti sbarcati nelle ultime ore lungo le coste del sud Sardegna, con arrivi registrati tra ieri, giovedì 15 ottobre, e oggi, venerdì 16.

Il primo sbarco è avvenuto a Sant’Antioco, dove è approdata un’imbarcazione con 12 persone a bordo, tra cui una donna e una bambina. Poco più tardi, sempre nella stessa zona, sono stati registrati altri due sbarchi, per un totale di 33 persone. Tra loro anche due donne incinte.

Altri 12 migranti sono stati soccorsi dalla Capitaneria di porto al largo delle coste della Sardegna e successivamente trasferiti al porto di Cagliari.

Tutti gli stranieri sono stati accompagnati al centro di prima accoglienza di Monastir.