Pensava di poter evitare il sequestro dell’auto e la sanzione, ma la sua reazione gli è costata anche una denuncia.

È accaduto a Sanluri, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 61enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno fermato l’uomo mentre era alla guida della propria utilitaria lungo le vie del centro abitato. Nel corso degli accertamenti è emerso che il veicolo era sottoposto a un provvedimento di fermo amministrativo.

Secondo quanto riferito dall'Arma, una volta informato che sarebbe stata contestata la violazione e che il mezzo sarebbe stato rimosso e affidato a un custode convenzionato per la successiva alienazione, il 61enne avrebbe reagito con minacce rivolte direttamente ai Carabinieri.

L’uomo avrebbe tentato di condizionare l’operato dei militari per evitare sia la redazione del verbale sia il sequestro del veicolo. La sua condotta, tuttavia, non avrebbe impedito il completamento delle procedure previste.

Per il conducente, oltre alla sanzione amministrativa e al sequestro dell’auto, è così scattata anche la denuncia alla Procura della Repubblica di Cagliari per l’ipotesi di reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale.