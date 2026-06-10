I Carabinieri della Stazione di Orosei hanno arrestato un 36enne di Sassari per ricettazione e riciclaggio e lo ritengono inoltre responsabile del furto aggravato commesso ai danni di una pizzeria di Sos Alinos.

Secondo la ricostruzione fornita dall’Arma, durante il colpo l’uomo si sarebbe ferito, lasciando all’interno del locale ingenti tracce ematiche. Dalla pizzeria sarebbero stati portati via generi alimentari e circa 200 euro in contanti, con un importante danno economico per il proprietario, ex datore di lavoro dell’indagato.

L’arresto è scattato nel pomeriggio del 2 giugno, quando i militari hanno fermato il 36enne a bordo di una Fiat 600. Gli accertamenti avrebbero permesso di stabilire che il veicolo era stato rubato a Sassari il 5 maggio scorso e che montava targhe anch’esse rubate pochi giorni prima nel capoluogo turritano.

La successiva perquisizione domiciliare avrebbe consentito ai Carabinieri di raccogliere gravi elementi indiziari che collegano l’uomo anche al furto nella pizzeria di Cala Liberotto.

Dopo l’arresto, il 36enne è stato trasferito nel carcere di Nuoro. Al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto la permanenza in carcere.