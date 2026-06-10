Hanno tentato di portare via uno scooter caricandolo su un furgone, ma il loro piano è stato interrotto grazie a una segnalazione e al rapido intervento della Polizia di Stato.

È accaduto nei giorni scorsi, quando gli agenti della Squadra Volante della Questura di Cagliari, impegnati nei servizi di controllo del territorio, sono intervenuti sul lungomare Poetto dopo una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112.

Alcuni cittadini avevano notato due persone che stavano tentando di caricare uno scooter all’interno di un furgone e che, poco dopo, avevano abbandonato il mezzo lungo la strada per poi allontanarsi.

Rintracciato lo scooter, i poliziotti si sono immediatamente messi alla ricerca del veicolo utilizzato dai presunti autori. Poco dopo il furgone è stato intercettato con a bordo due uomini che corrispondevano alla descrizione fornita nella segnalazione.

Nel frattempo, un altro equipaggio della Squadra Volante è stato avvicinato da un giovane che ha denunciato il furto del proprio motociclo, risultato essere proprio quello recuperato poco prima dagli agenti.

I due uomini, di 24 e 45 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, sono stati arrestati con l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato in concorso. Lo scooter è stato invece restituito al legittimo proprietario.

La vicenda è stata successivamente sottoposta all’esame del giudice per le indagini preliminari, che ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti del 45enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora.