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Nuova allerta per il rischio incendi sul territorio di Cagliari. La Protezione civile regionale ha confermato anche per la giornata di domani, martedì 6 ottobre, il livello di pericolosità media, corrispondente al codice giallo.
Il bollettino diffuso oggi segnala dunque ancora una situazione di attenzione, con condizioni che potrebbero favorire lo sviluppo di incendi qualora si verificassero inneschi.
Secondo quanto indicato dalla Protezione civile regionale, le condizioni “sono tali che, a innesco avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei della Regione”.
Il codice giallo indica quindi una situazione di potenziale rischio che richiede particolare attenzione e tempestività nell'intervento, soprattutto nelle aree maggiormente esposte alla propagazione delle fiamme.