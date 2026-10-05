Il Comune di Sassari sta considerando di avere Zucchero come attrazione principale per il Capodanno in piazza. Dopo aver aperto le trattative con la società promoter dell'artista, Gian Production srl, per un importo di 633mila euro più IVA, sembra che la presenza del cantautore sia sempre più probabile.

Anche se il nome dell'artista era già circolato da un po', l'Amministrazione comunale non aveva ancora confermato ufficialmente la trattativa. La procedura sarà avviata attraverso un bando in procedura negoziata sulla piattaforma regionale SardegaCat, e il promoter di Zucchero dovrà presentare la sua proposta economica tramite Richiesta d'offerta (Rdo).

Se il Comune accetterà l'offerta, Zucchero si esibirà a Sassari nella notte di San Silvestro 2026 per festeggiare insieme il Capodanno 2027.