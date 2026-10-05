A Cagliari il Natale si espande e quest'anno punta anche su piazza del Carmine, con un nuovo Villaggio di Natale pensato per riportare cittadini e visitatori nel cuore del centro storico.

"La volontà dell'Amministrazione è quella di adoperarsi perché tutti coloro che si sono allontanati, per un motivo o per un altro, possano tornare nel centro storico. Ed ecco perché, accanto alle tradizionali casette di Piazza Yenne e del Corso Vittorio Emanuele II, realizzeremo un Villaggio di Natale in Piazza del Carmine".

A parlare è l'assessore allo Sviluppo economico e Settori produttivi Carlo Serra, che nella Sala Retablo del Municipio ha presentato il quadro temporale delle attività natalizie, arrivate alla decima edizione. L'assessore ha sottolineato in particolare le potenzialità di piazza del Carmine, destinata a diventare uno dei punti centrali delle festività.

"Sta pian piano tornando a un livello di sicurezza ottimale e noi puntiamo molto sulla valenza che questo luogo ha nell'ospitare tanti tipi di attività".

Il programma, che sarà reso noto nelle prossime settimane, prevede un mese di iniziative, animazione e proposte commerciali, oltre agli spazi dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande.

Ottanta casette e una pista di pattinaggio

L'Amministrazione si è mossa con largo anticipo, definendo le location nelle quali si concentreranno gli appuntamenti principali delle festività.

L'offerta sarà potenziata rispetto alle precedenti edizioni: dal 1° dicembre fino all'Epifania, il centro cittadino sarà animato dalle iniziative natalizie con 40 casette tra piazza Yenne e il corso Vittorio Emanuele II e altre 40 casette su un lato di piazza del Carmine.

Sul lato opposto della piazza troveranno spazio una pista di pattinaggio, un'area giochi e uno spazio dedicato alla somministrazione di cibi e bevande.

L'organizzazione sarà curata dal Centro commerciale naturale Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Yenne, che si è aggiudicato l'affidamento triennale, valido fino al 2028.

Navette gratuite per raggiungere il centro

Alle iniziative contribuiranno anche altri due protagonisti: CTM S.p.A. ed Ente Fiera.

Il CTM metterà in campo, con un servizio finanziato dal Comune di Cagliari e quindi gratuito per i cittadini, le navette di Natale. Il percorso sarà circolare, con partenza e arrivo in piazza Yenne, e attraverserà la città fino al quartiere di San Benedetto, con l'obiettivo di facilitare l'arrivo in centro di cittadini e visitatori.

Saranno due le vetture da sei metri impiegate nel servizio, con una partenza ogni 20 minuti, dalle 9 alle 15 e dalle 16.30 alle 20.30, nei giorni di apertura dei mercatini.

Alla Fiera torna il Natale

Fino all'Epifania, anche l'Ente Fiera sarà protagonista delle festività con la Fiera Natale, giunta alla sua 44ª edizione.

La manifestazione quest'anno punta a un'offerta più ampia: non sarà soltanto un mercatino natalizio, ma, grazie al contributo della Regione, diventerà anche un luogo di promozione dei territori pensato soprattutto per le famiglie.

L'ingresso e tutte le attività all'interno della Fiera saranno gratuiti.