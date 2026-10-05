Tragedia nella tarda mattinata di oggi, lunedì 5 ottobre 2026, sulla costa sud-orientale della Sardegna, nel territorio comunale di Maracalagonis, dove un uomo di 78 anni è morto annegato mentre si trovava in mare per fare una nuotata.

L’allarme è scattato intorno alle 12:30. Secondo le prime informazioni, l’anziano si sarebbe tuffato in acqua e, forse a causa di un malore, avrebbe perso i sensi.

In spiaggia, con lui, si trovavano alcuni familiari che hanno immediatamente chiesto aiuto. I bagnini di uno stabilimento balneare vicino e alcuni bagnanti si sono tuffati in mare nel tentativo di raggiungere e soccorrere l’uomo.

Le operazioni di soccorso sono proseguite con l’arrivo sul posto di una motovedetta della Capitaneria di Porto e dell’elisoccorso. Il 78enne è stato riportato a riva già privo di conoscenza.

I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni tentativo è risultato vano. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto. Resta da chiarire se l’anziano sia stato colto da un malore prima di finire sott’acqua.