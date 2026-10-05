Stop all'acqua nella zona urbana di Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, mercoledì 7 ottobre 2026 dalle ore 10:30 alle 17. Come ha riferito Abbanoa, verranno infatti eseguiti lavori di riparazione su una condotta presso la rotatoria tra viale Colombo e via Marconi, dove è stata individuata una perdita.

Gli addetti tecnici dell'azienda idrica hanno ispezionato il sito nei giorni scorsi, che rappresenta uno dei punti cruciali della rete idrica cittadina. Si precisa che gli utenti delle zone costiere non saranno interessati dall'interruzione, poiché sono alimentati da un diverso sistema idrico.

Si prevede che i lavori verranno completati entro le ore 17, con la speranza di concluderli in anticipo. Una volta terminati, i serbatoi di Sa Serrixedda saranno riattivati e l'acqua tornerà gradualmente in tutta la città, sebbene inizialmente potrebbe risultare torbida a causa delle operazioni di scarico e riempimento delle tubature. Abbanoa assicura che la situazione dovrebbe tornare alla normalità entro la serata.