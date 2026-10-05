È stata ritrovata Sophie, la bambina di 11 anni scomparsa questa mattina a Su Planu, a Cagliari. Il ritrovamento è avvenuto alle 16:10, dopo ore di apprensione per la famiglia, che aveva lanciato un appello per rintracciarla.

La bambina, che frequenta la scuola media di via Ariosto, era uscita di casa questa mattina presumibilmente per andare a scuola, ma non era mai arrivata. Il padre, intervistato da Sardegna Live, aveva raccontato di essere stato avvisato dalla scuola intorno alle 8:10.

«Sono tornato subito a casa, pensando che magari si fosse riaddormentata o che fosse scivolata».

Una volta rientrato, però, l'uomo aveva trovato la casa chiusa e della figlia non c'era traccia. «La casa era chiusa, lei non c'era. Mancava anche lo zaino», aveva raccontato.

Da quel momento erano scattate le ricerche, mentre la famiglia aveva diffuso una fotografia della bambina chiedendo a chiunque avesse informazioni di contattarla.

L'allarme si è concluso nel pomeriggio con il ritrovamento di Sophie alle 16:10.