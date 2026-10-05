La prevenzione oncologica esce dagli ambulatori e incontra i cittadini direttamente nelle piazze. In occasione dell’Ottobre Rosa, l’ASL 3 di Nuoro lancia la nuova campagna di sensibilizzazione e medicina di prossimità “La scelta giusta”, con l’obiettivo di diffondere la cultura della diagnosi precoce e facilitare l’adesione ai tre programmi di screening oncologico gratuiti previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): mammella, cervice uterina e colon-retto.

L'appuntamento è fissato per mercoledì 7 ottobre. Nel corso della mattinata, le équipe del Centro Screening Aziendale e della SSD Prevenzione e Promozione della Salute saranno presenti con punti informativi itineranti nei luoghi strategici di Nuoro.

Gli operatori sanitari saranno a disposizione della popolazione per fornire informazioni sui programmi di screening, rispondere alle domande dei cittadini e chiarire eventuali dubbi. Sarà inoltre possibile prenotare o aderire direttamente ai percorsi di prevenzione.

Sanità e Università insieme sul territorio

L’iniziativa nasce anche dalla collaborazione tra la ASL 3 di Nuoro e l’Università degli Studi di Cagliari. Durante la giornata del 7 ottobre, al fianco del personale dell’Azienda sanitaria saranno presenti docenti universitari, studenti del secondo e terzo anno del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria e medici specializzandi della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

Una sinergia che porta la formazione direttamente sul campo e, allo stesso tempo, avvicina i servizi di prevenzione alla comunità, con l’obiettivo di rendere lo screening sempre più semplice e accessibile.

Le parole della Direzione

"Questa campagna incarna appieno la visione della nuova sanità territoriale delineata dal DM 77: una sanità aperta, vicina alle persone, integrata con le eccellenze del mondo accademico - afferma Francesco Trotta, Direttore Generale della ASL 3 di Nuoro -. Ringrazio l'Università di Cagliari per questa preziosa sinergia e invito calorosamente tutti i cittadini di Nuoro a far visita ai nostri punti informativi. Prevenire è un atto di cura verso se stessi: facciamo insieme la scelta giusta".

"Come Direzione Sanitaria abbiamo il compito di lavorare affinché i LEA siano sempre più concretamente esigibili e vicini ai bisogni dei cittadini - sono le parole di Antonella Calvisi, Direttrice Sanitaria dell'ASL 3 di Nuoro -. Con 'La scelta giusta' portiamo fuori dagli ambulatori l'eccellenza dei nostri percorsi di screening: mammella, cervice uterina, e colon-retto. Sono esami gratuiti, sicuri e validati, che ci permettono di intercettare una lesione quando è ancora curabile e di ridurre in modo significativo la mortalità. Scegliere di aderire allo screening non è solo un gesto di prevenzione individuale, è un atto di fiducia nella sanità pubblica che come Azienda vogliamo meritare ogni giorno, con qualità, appropriatezza e umanità".

Roberta Bosu, Direttrice della SSD Prevenzione e Promozione della Salute della ASL di Nuoro:

"Una diagnosi precoce può salvare la vita e cambiare radicalmente il corso di una malattia: per questo è fondamentale compiere “La scelta giusta” - dice Roberta Bosu, Direttrice della SSD Prevenzione e Promozione della Salute della ASL di Nuoro -. Il 7 ottobre saremo tra la gente per rendere la prevenzione un gesto semplice e accessibile a tutti. La presenza dei professori, degli studenti e dei futuri specialisti dell’Università di Cagliari rappresenta un valore straordinario: da un lato offre ai giovani professionisti una formazione concreta sul territorio, dall'altro garantisce ai cittadini un servizio ancora più umano, accogliente e capillare".