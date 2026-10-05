Il periodo di stabilità meteorologica caratterizzato da sole e temperature sopra la media in Italia sta per terminare. È in arrivo infatti una perturbazione proveniente dall'Atlantico che porterà piogge e temporali sulle regioni tirreniche, mentre è attesa una generale diminuzione delle temperature. Secondo le previsioni del meteorologo Federico Brescia di iLMeteo.it, i primi segnali di cambiamento saranno visibili già nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 5 ottobre 2026.

"Le prime avvisaglie di questa variazione - afferma Tedici - si manifesteranno con l'insorgenza di rovesci e temporali isolati su Sardegna, Liguria e coste toscane".

Domani, martedì 6 ottobre, il quadro atmosferico si manterrà instabile sui medesimi settori del medio e alto Tirreno, in attesa di un peggioramento più strutturato a metà settimana.

Tra mercoledì 7 e giovedì 8 un sistema frontale di origine atlantica attraverserà la Penisola, interessando in modo diretto gran parte delle regioni centro-settentrionali e la Campania. "A causa delle elevate temperature superficiali dei bacini marittimi italiani, ancora superiori ai 25°C l'energia in gioco sarà alta - dichiara Brescia - e potrebbe provocare fenomeni atmosferici a tratti di forte intensità".

Le colonnine di mercurio subiranno un calo di tra 5°C e 7°C, riportandosi su livelli più vicini alle medie del periodo.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, lunedì 5 ottobre

Cielo irregolarmente nuvoloso con progressivo aumento della copertura a partire dai settori occidentali; isolati rovesci nelle ore pomeridiane nelle zone interne e possibili deboli precipitazioni sul settore settentrionale dalla tarda serata.

Venti: deboli o localmente moderati da Est Sud-Est, brezze pomeridiane sul settore settentrionale.

Mari: mossi, poco mossi costa occidentale.

Previsioni per la giornata di martedì 6 ottobre

Cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati deboli, localmente moderati sui settori centrali e settentrionali. Riduzione della copertura nuvolosa e attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio.

Temperature: minime prevalentemente stazionarie; massime in generale calo, a eccezione del sud dell'Isola.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti meridionali nella prima parte della giornata, con rinforzi durante i fenomeni. Dal pomerggio, deboli da Ovest Nord-Ovest sulle zone centrali e meridionali dell'Isola, maggiore variabilità altrove.

Mari: mossi sui settori orientale e meridionale, poco mossi altrove.

Previsioni per la giornata di mercoledì 7 ottobre

Cielo velato, con aumento della copertura dal pomeriggio. Isolate deboli precipitazioni sul settore settentrionale dalla serata.

Temperature: minime in lieve calo, massime in sensibile aumento.

Venti: deboli dai quadranti meridionali, variabili lungo il versante orientale.

Mari: generalmente mossi, poco mossi in mattinata sul bacino meridionale e occidentale.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da cielo irregolarmente nuvoloso con possibili deboli precipitazioni; maggiori schiarite sono attese dalla seconda parte di venerdì. Le temperature minime saranno in lieve calo mercoledì e in leggero aumento il giorno dopo, mentre le massime tenderanno ad aumentare mercoledì per poi diminuire nel giorno seguente. I venti soffieranno deboli o moderati in rotazione Sud-Ovest a Ovest Nord-Ovest; rinforzi a localmente forte lungo le coste settentrionali e occidentali in attenuazione dal pomeriggio di venerdì. I mari saranno molto mossi sui settori occidentali e settentrionali durnte la mattinata di giovedì, mossi altrove. Il moto ondoso andrà incontro a un rapido incremento, risultando agitati sul settore settentrionale già in nottata. L'indomani i mari saranno agitati sul settore settentrionale e occidentale, fino a molto agitati sui bacini di nord-ovest; i restanti settori risulteranno molto mossi; moto ondoso in attenuazione a partire dal pomeriggio.