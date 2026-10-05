I lavori di asfaltatura delle strade cittadine, finanziati dalla Regione e dal Comune di Alghero per un importo di 1,4 milioni di euro, sono stati avviati oggi, lunedì 5 ottobre 2026, come previsto nel programma.

Le prime opere sono state avviate in via Mattei, tra via F.lli Kennedy e viale Giovanni XXIII, per poi proseguire in via F.lli Kennedy e altre strade della zona sud. Complessivamente, saranno interessate 23 strade da interventi di manutenzione straordinaria, selezionate per la loro criticità e degrado, nonché per l'elevato flusso di traffico veicolare.

È stata emanata un'ordinanza di divieto di sosta nelle aree interessate dai cantieri, che si estenderanno successivamente, dopo la zona sud, in vie come Via Vittorio Emanuele, Via Mazzini, Via Sebastiano Satta, Via IV Novembre, Via Brigata Sassari, Via Caravaggio, Via Cagliari e Via Catalogna. Nella zona nord, si interverrà su Viale Burruni, Via Molise, Via dell’Ostro, Via Pacinotti, Via degli Orti e Via Oristano.

A Fertilia, i lavori riguarderanno l'ingresso della borgata (ex SS127bis) nel tratto di competenza comunale e le vie Zara, Istria e Parenzo. Una volta completata l'asfaltatura delle strade, si procederà con il rifacimento della segnaletica orizzontale.