"Come è noto, c’è stato un avvicendamento tra l’ex Direttore Generale e il sottoscritto. Superati i tempi tecnici dell’avvicendamento manageriale, il reparto penitenziario partirà in tempi rapidi”. Ad affermarlo è il commissario della ASL 8, Aldo Atzori, in risposta al segretario della Uil Pa Polizia, Michele Cireddu, a proposito dell’attivazione del reparto penitenziario nell’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

“Abbiamo giá avviato le interlocuzioni e stiamo trovando le modalita per liberare il reparto dagli ingombri – prosegue Atzori –. Non appena risolte le criticitá, verrà messo in condizione di essere rifunzionalizzato per l’utilizzo originariamente previsto”.

La struttura, prevista da oltre un decennio, non era mai stata attivata. La vicenda si è sbloccata di recente per interessamento dell’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, che aveva sollecitato l’allora Direttore Generale ad adempiere a quello che a tutti gli effetti rappresenta un obbligo di legge e suggerendo anche delle soluzioni tecniche al riguardo.