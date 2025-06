Orrore a Quarto, nel Napoletano. Due fratelli di 34 e 42 anni sono stati sottoposti a fermo dai carabinieri con l’accusa di omicidio volontario. Avrebbero ucciso il padre di 71 anni e nascosto il cadavere in una cassapanca sulla terrazza della loro abitazione.

A far scattare le indagini è stata la compagna convivente della vittima, che nella serata di ieri si è recata in caserma denunciando la scomparsa dell’uomo, di cui non aveva più notizie dal 3 giugno scorso. I carabinieri hanno approfondito la vicenda e, durante la perquisizione domiciliare, hanno trovato il cadavere dell'uomo.

Le indagini proseguiranno per chiarire il movente dell’omicidio e i contorni esatti della vicenda.