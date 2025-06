A Sassari è già possibile portare il proprio cane in spiaggia, con il Comune che ha anticipato l'apertura delle aree destinate agli amici a quattro zampe presso le spiagge di Fiume Santo e Porto Ferro.

A Fiume Santo, gli amanti degli animali possono godere di uno spazio lungo circa 250 metri, mentre a Porto Ferro sono disponibili 60 metri di spiaggia dedicati ai cani. Le due zone saranno accessibili dal 3 giugno e saranno facilmente individuabili grazie alla presenza di appositi cartelli all'ingresso del litorale.

Inoltre, i proprietari di cani troveranno a disposizione distributori di buste e guanti per agevolare la pulizia e dovranno attenersi a regole chiare, come la necessità di ripulire immediatamente dopo i propri animali.

È obbligatorio che gli animali siano registrati all'anagrafe canina, in buona salute, microchippati e non in calore. Per garantire la sicurezza degli altri utenti, i cani più vivaci dovranno indossare museruola e guinzaglio durante la permanenza nelle suddette aree.