Saranno rafforzati i servizi di vigilanza interforze "dinamici ad alta visibilità" nelle aree più sensibili di Cagliari, coinvolgendo anche la Polizia locale e con il rinnovo del 'Patto per la Sicurezza Urbana' con il comune, per l'attuazione di azioni integrate nonché per il potenziamento dei servizi di video sorveglianza e di illuminazione.

È quanto è stato deciso durante la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Giuseppe Castaldo per affrontare i recenti casi di microcriminalità, tra risse e spaccio, e malamovida che si sono verificati in alcune zone del centro storico cittadino.

È stato anche fatto il punto sui risultati conseguiti, con numerosi sequestri, anche sul versante del contrasto allo spaccio di stupefacenti, fenomeno in costante crescita con fiumi di droga che arrivano in città.

Pochi giorni fa, grazie all'attività del Nucleo Investigativo dei Carabinieri, è stato disposto il sequestro di oltre 75 chili di cocaina e hashish. Tutto lo stupefacente era verosimilmente destinato ad essere smerciato nel capoluogo. Analoga operazione, condotta dalla Guardia di Finanza due mesi fa, ha portato al sequestro del più grande sequestro di droga mai effettuato in Sardegna, oltre 110 chili di cocaina.

Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha ricordato che, oltre ai consueti spettacoli e attività già programmati, in Piazza del Carmine si terranno numerose attività di intrattenimento che accompagneranno residenti e turisti per tutto il periodo estivo. Inoltre ha rilevato che dietro l'uso di droghe da parte dei giovani vi sono situazioni di degrado sociale per le quali è importante definire dei percorsi sull'aspetto socio-assistenziale.